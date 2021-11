Comemorações do Dia da Floresta Autóctone

Até ao dia de amanhã, a comunidade escolar do concelho irá realizar diversas actividades que comemoram o Dia da Floresta Autóctone, promovidas pela Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás e com o apoio da The Navigator Campany e do Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF).

As mesmas pretendem sensibilizar para a importância de florestas nativas e contam com a presença do escritor e performer Alexandre Valinho Gigas que irá apresentar «Rurbanidades», um projecto que testemunha experiências positivas do ser humano sobre o ambiente, tendo como referências entre outras obras «7000 Carvalhos…» de Joseph Beuys.

Do programa consta ainda a plantação de espécies autóctones por alguns alunos da EB1 de Quiaios, na Lagoa da Vela; alunos da EB1 de Alhadas no Parque Boomerang das Alhadas, e do Centro Escolar EB1 de S. Julião / Tavarede, na Pista de Pump Track do Parque Municipal de Campismo, durante a apresentação do conto «O homem que plantava árvores» de Jean Gionno, na qual marcará presença o Vereador Manuel Domingues.