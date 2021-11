Comemoração do S. Martinho nas escolas

No âmbito do Clube de Interculturalidade, em colaboração com a Biblioteca Escolar João de Barros, comemorou-se nas escolas da malha urbana da Figueira o Dia de S. Martinho. “Apesar de estar uma manhã de nevoeiro, avistou-se o vendedor de castanhas com o respectivo carrinho. No entanto, o estado de tempo não foi impeditivo de uma grande adesão da parte dos alunos para o magusto”, diz a professora Bela Matos.

Cumpriu-se a tradição com a venda castanhas “quentes e boas” embrulhadas em “cartuchos” de papel.

Um grupo de alunas fez a leitura e a divulgação da lenda de S. Martinho, de provérbios e pregões aos alunos de diferentes línguas e culturas.