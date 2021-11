Governo aprova medidas excepcionais para exploração de jogos

O Conselho de Ministros aprovou hoje as medidas excepcionais para a exploração de jogos no Algarve, Espinho, Estoril, Figueira da Foz e Póvoa do Varzim, podendo ser concedido um prazo adicional para a vigência dos contractos de concessão.

“Foi aprovado o decreto-lei que estabelece as medidas excepcionais e temporárias aplicáveis à exploração de jogos de fortuna ou azar nas zonas de jogo do Algarve, Espinho, Estoril, Figueira da Foz e Póvoa do Varzim”, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Segundo o documento, tendo em conta o impacto das restrições impostas para controlar a pandemia de covid-19, poderá ser concedido um prazo adicional para a vigência dos contractos de concessão nas zonas em causa.

Com estas medidas, o Governo pretende “contribuir para a reposição do equilíbrio financeiro das concessionárias”.