Comboio de Natal já por aí anda

O comboio de Natal volta a circular nas ruas da Figueira da Foz, com utilização gratuita, onde circulará por diversas artérias da cidade até dia 9 de Janeiro de 2022, dando especial enfoque às ruas com maior concentração de comércio tradicional, onde também se poderão apreciar as iluminações natalícias.

A circulação do comboio será diária, no período das 10 às 13 horas e das 14 às 19 horas. As partidas acontecerão às 10h00; 11h40; 14h10; 15h50 e 17h30 da paragem de autocarro do Porto Comercial da Figueira da Foz, efectuando o trajecto nas seguintes artérias da cidade: rua da República, praça 8 de Maio, Cais de Alfândega, Av. Foz do Mondego, Av. De Espanha, Av. 25 de Abril, Av. Infante D. Pedro, praça Mar Português, Av. Do Brasil, rua da Liberdade, Av. Foz do Mondego e Av. Saraiva de Carvalho.