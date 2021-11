Acidentes não ofuscaram a prova

O sueco Jonas Andersson sagrou-se hoje campeão do mundo de Fórmula 1 de motonáutica, sucedendo ao norte-americano Shaun Torrente, que terminou a prova em quinto lugar, depois de ter partido nos últimos lugares da grelha de partida devido a problemas mecânicos nos treinos qualificativos.

Em segundo lugar classificou-se o finlandês Alec Weckstrom, com mais 0,70 segundos relativamente ao vencedor, que na ultrapassagem para aquela posição tocou o catamarã do compatriota Sami Selio, que sofreu um acidente a cinco voltas do final e teve de abandonar a prova sem ferimentos.

Apesar dos percalços, a competição decorreu de acordo com a normalidade com acção imediata da equipa de assistência, não se permitindo que os acidentes ofuscassem a prova, como demonstra a imagem de António Ramos Silva.