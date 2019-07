«Ciência Viva no Verão em Rede» com acções na Figueira da Foz

Durante as férias de Verão a Ciência sai à rua. Com centenas de acções de participação gratuita em todo o país, organizadas por centros ciência viva, instituições científicas, autarquias, empresas e associações científicas.

No município da Figueira da Foz as acções tem vindo a decorrer desde 18 de Julho e terminam a 07 de Setembro.

A dinamização está a cargo de investigadores do Marefoz, em parceria com o Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra, e pela EDP.

Acções:

Às Voltas na Serra

Nas voltas dos Dinossáurios

MARE de Histórias vai à praia

Olhó Peixe Fresquinho! – Ciência Viva nos Mercados

Venha conhecer as fábricas de produção de eletricidade

Inscrições em: https://www.cienciaviva.pt/veraocv/2019/