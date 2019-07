Torneio de Voleibol de Praia – Figueira Smash Fest – decorre este fim-de-semana, na praia de Buarcos

O Torneio de Volei de Praia – Figueira Smash Fest – terá lugar nos dias 3 e 4 de Agosto de 2019, na praia de Buarcos.

Este evento Nacional de Volei de Praia, no qual para além da etapa do Circuito Nacional de Volei de Praia e do Circuito Gira Praia, se realiza o Figueira Smash Cup, um Torneio 4 x 4 masculino e feminino com 1 000 € de Prize Money.

Direccionado para todos os níveis de equipas, de amador a profissional, este torneio 4 x 4 masculino e feminino, pretende ser uma grande celebração do Volei de Praia, com competição e animação.