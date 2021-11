Ciclovia não vai atravessar Jardim Municipal

Pedro Santana Lopes visitou as obras de beneficiação do Jardim Municipal e zonas envolventes a fim de se inteirar do andamento dos trabalhos. Na companhia da técnica municipal, Águeda Matos, e de responsáveis da empresa adjudicatária, o autarca inteirou-se dos constrangimentos que a obra tem vindo a sofrer e que têm impedido o andamento dos trabalhos de acordo com o cronograma estabelecido.

Santana Lopes manifestou a sua insatisfação relativamente aos atrasos da obra e deu indicações no sentido de os mesmos serem corrigidos com a devida celeridade, assim como de o Jardim Municipal não vir a ser atravessado por qualquer ciclovia. Por sua vez os responsáveis referiram que os atrasos se devem a questões relacionadas com a colocação do coreto, contudo assumiram o compromisso de, no decorrer da próxima semana serem plantadas 16 árvores, e de a relva, prevista colocar em Janeiro, ser aplicada na primeira semana do mês de Dezembro.