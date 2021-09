“Ciclo de Cinema” dedicado a Jorge Pelicano

No âmbito das Comemorações do Centenário do Grupo Recreativo Vilaverdense vai decorrer esta semana um “Ciclo de Cinema” dedicado ao realizador Jorge Pelicano.

A primeira exibição vai ter lugar amanhã, dia 9 de Setembro, pelas 21h30, na sede da colectividade com o filme “Pára-me de Repente o Pensamento”.

No dia 10, também pelas 21h30, será exibido o documentário “Até que o Porno nos Separe”. Nos dias 11 e 12, pelas 16h30, podemos assistir a “Páre, Escute, Olhe” e “Ainda Há Pastores?”, respectivamente.

A entrada é livre, obedecendo às normas e orientações da DGS em vigor à presente data.