O Núcleo Museológico do antigo Hospital Colónia Rovisco Pais (NMHCRP), na Tocha, abriu hoje ao público com cerimónia de inauguração onde foi representada a Sasakawa Health Foundation, fundação japonesa ligada à doença de Hansen e que apoia este novo projecto do CMRRC-RP.

O núcleo foi instalado numa das alas da antiga capela que integra o complexo de edifícios do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais (CMRRC-RP).