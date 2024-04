Cerca de 80 atletas do concelho receberam diplomas de mérito desportivo

Foi realizado este sábado, no Centro de Artes e Espetáculos, uma cerimónia de entrega de diplomas de mérito desportivo a atletas e equipas que se sagraram campeões nacionais na época desportiva 2022/2023, assim como todos aqueles que se classificaram em 1.º, 2.º e 3.º lugares em competições internacionais.

No total foram entregues cerca de 80 diplomas a atletas de 10 clubes desportivos do concelho que competem em diversas modalidades: bodyboard, escalada, kickboxing, mini enduro/ enduro, orientação, pesca à boia, remo /remo adaptado, tiro e trail.

A cerimónia, realizado no Dia Mundial da Atividade Física, contou com a presença de alguns elementos camarários como o vereador do pelouro do Desporto, Manuel Domingues, que referiu que este evento foi criado para que “pudéssemos distinguir os melhores entre os melhores” e enfatizou que a “Figueira tem muitos”.