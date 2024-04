Quartel da imagem recebe workshop sobre processos fotográficos

“Introdução à identificação de processos fotográficos” é o tema do workshop a ser realizado no Quartel da Imagem, entre as 14h30 e as 18 horas do dia 20 de Abril, no âmbito da comemoração do 24.º aniversário do Arquivo Fotográfico Municipal da Figueira da Foz.

Esta iniciativa, gratuita, sujeita a inscrição prévia até 18 de abril e limitada a um máximo de 10 pessoas, permitirá aos participantes tomarem contato com processos fotográficos usados ao longo da história da ciência fotográfica e a forma genérica de conservação dos mesmos.