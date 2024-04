Figueira da Foz vai aplicar 600 mil euros em nadadores-salvadores na época balnear

A Câmara da Figueira da Foz vai investir este ano 600 mil euros na contratação de 82 nadadores-salvadores para vigilância e assistência a banhistas na época balnear.

Segundo o presidente da autarquia, Pedro Santana Lopes, o valor de 2024 representa um aumento na ordem dos 20% relativamente a 2023, ano em que vários concessionários de praia foram multados por não terem nadadores-salvadores atempadamente.

O autarca justificou o valor com a necessidade de existirem nadadores-salvadores em todas as praias da responsabilidade do município e o aumento da remuneração daqueles profissionais.

Na sessão de Câmara que aprovou a abertura do concurso público para a contratação dos serviços de vigilância e assistência técnica a banhistas, o vereador Manuel Domingues salientou que a escola municipal de nadadores-salvadores tem um curso a decorrer com 18 formandos e vai organizar mais nove.

“Estamos a trabalhar para que este ano as coisas decorram com mais calma”, enfatizou o responsável pelo pelouro, salientando que, desde a Páscoa, a Figueira da Foz tem já seis nadadores-salvadores em atividade aos fins de semana.

Em 2023, o concurso público ficou deserto, obrigando a Câmara Municipal da Figueira da Foz a recorreu a ajustes diretos para contratar e a adiar o hasteamento da bandeira azul em quatro praias.