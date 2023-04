Cáritas promove Encontro Intercultural na Marinha das Ondas

A Cáritas Diocesana de Coimbra vai promover uma actividade de divulgação e promoção das diferentes culturas intitulada “Este lugar é de tod@s”, no domingo, às 10h30, na Marinha das Ondas.

A iniciativa, que decorre no âmbito do Projecto Sem Diferenças E8G, está a ser realizada em colaboração com a Câmara da Figueira da Foz, a Junta de Freguesia da Marinha das Ondas e o núcleo de Coimbra da Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN), com o apoio da Lusiaves e do Nepal & Portugal Cultural.

Integrado no programa nacional da EAPN – Semana da Interculturalidade, este encontro visa a “interacção e a sinergia de algumas das culturas que se encontram representadas na freguesia, favorecendo a integração e a convivência entre as pessoas, através da partilha de saberes, sons e sabores, de modo a criar conhecimento e respeito pelo outro, encontrando pontos comuns e divergentes, mas que favoreçam a aceitação e a convivência entre todos”, concluiu, a Cáritas Diocesana de Coimbra numa nota.