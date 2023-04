No dia 23 de Abril, pelas 21 horas, o Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai receber a ante-estreia do documentário “Buarcos – The Unridden Ones”, uma curta-metragem da autoria da produtora figueirense Timelapse-Media sobre a modalidade do surf e da introdução deste desporto na cidade.

Os bilhetes estão a partir de hoje disponíveis na bilheteria do CAE, sendo que a entrada será gratuita, mediante a lotação do Auditório João César Monteiro.