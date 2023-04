Maiorca festeja Dia Nacional dos Moinhos com actividades diversas

A Junta de Freguesia de Maiorca vai comemorar o Dia Nacional dos Moinhos, nos dias 15 a 18 de Abril, com um programa preenchido de actividades, a decorrer no Parque do Lago – Largo da Feira Nova, em Maiorca.

As actividades incluem caminhadas, torneios de pesca, moagem de cereais, passeios de barco e canoagem, assim como alguns momentos musicais.

Em comunicado, a Junta de Freguesia refere que estas actividades gastronómicas e lúdicas pretendem “relembrar a importância dos moinhos de vento no nosso concelho”, aproveitando a funcionalidade do moinho para a “produção de farinha dos mais diversos cereais agrícolas cultivados no Baixo Mondego.”