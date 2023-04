No próximo sábado, dia 15 de Abril, o Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai apresentar a peça de teatro “O Misantropo”, de Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares, no âmbito do Programa Odisseia Nacional do Teatro Nacional D. Maria II.

O espectáculo terá lugar no Grande Auditório daquele espaço cultural, pelas 21h30, com o preço dos bilhetes a 10 euros por pessoa, disponíveis na bilheteria do CAE e na Ticketline.