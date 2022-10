Capitania do porto alerta para agravamento da agitação marítima

A Capitania do Porto da Figueira da Foz lançou um comunicado para alertar as pessoas sobre o agravamento das condições meteo-oceanográficas, a partir de hoje até dia 24 de Outubro, com atenção em específico para os que frequentarem zonas costeiras e ribeirinhas.

Segundo o comunicado, a ondulação poderá atingir os cinco metros de altura no dia 20 de Outubro, com vento e rajadas fortes que podem chegar até aos 80 quilómetros por hora.

A capitania deixa o aviso de que “devem ser consideradas medidas de prevenção por todos aqueles que se encontram ou praticam as áreas junto à orla costeira”, recomendando principalmente o “reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas nos portos e marinas” e evitar todo o tipo de actividade “perto da zona de rebentação, nas praias e nas zonas de pedra e rocha.”