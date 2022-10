Palestra Rotary sobre serviço social hospitalar

Amanhã, pelas 21h30, o Hotel Mercure vai receber uma palestra do Rotary Clube da Figueira da Foz com Sandra Jasmins coordenadora do serviço social hospitalar do Hospital Distrital da Figueira da Foz, como convidada, para dar a conhecer o serviço social hospitalar e seus desafios, assim como de articulação local.

A profissional de saúde terá como objectivo “divulgar esta estrutura de suporte à prestação de cuidados de saúde, a importância da sua articulação com a rede social e instituições da comunidade, o seu papel na prevenção de situações de vulnerabilidade e exclusão social, a sua colaboração com as equipas clínicas, com os utentes e suas famílias.”

A entrada será livre.