Campus universitário da Figueira da Foz abre com curso sobre turismo costeiro

O Campus da Universidade de Coimbra (UC) na Figueira da Foz, inaugurado em 20 de Dezembro, vai iniciar no dia 4 de Março as suas actividades lectivas com o curso Temas de Turismo Costeiro.

“Este curso de formação não conferente de grau é o módulo introdutório a uma futura pós-graduação em Turismo Costeiro, Sustentabilidade e Cultura”, anunciou hoje a UC, em comunicado.

A formação, com 25 vagas, vai abordar “dinâmicas, desafios e abordagens macro-micro sobre diversas temáticas que impendem sobre os espaços costeiros e marítimos, enquanto contextos de produção e consumo turístico”.

A conclusão do curso com sucesso vai ser certificada pela UC e constituir-se como critério preferencial para ingresso na pós-graduação, “a lançar nos próximos meses”, também no Campus da Figueira da Foz.

“A pós-graduação em Turismo Costeiro, Sustentabilidade e Cultura, cujo primeiro módulo é agora iniciado como curso autónomo, constitui-se como uma formação inovadora no panorama nacional, procurando estudar, de forma holística e interdisciplinar, as propostas de valor agregadas a territórios do litoral, nomeadamente em actividades de lazer, de turismo e de património”, refere o comunicado.

Para a Vice-Reitora da UC para os Assuntos Académicos e a Atractividade dos estudantes pré-graduados, Cristina Albuquerque, trata-se de uma oferta formativa que “se associa plenamente a preocupações de desenvolvimento sustentável e de bem-estar das populações e que, como tal, consideramos de grande relevância para todos os agentes públicos e privados associados aos desafios e oportunidades do ‘cluster’ das áreas costeiras e da economia azul”.

A frequência do curso sobre Temas de Turismo Costeiro é comparticipada a 100%, na primeira edição, no âmbito do projecto Living the Future Academy, financiado com 16,5 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

As inscrições para esta formação estão abertas até 24 de Fevereiro.

A criação do Campus da UC na Figueira da Foz resulta de um protocolo de cooperação com o município local, que foi assinado em Setembro de 2022 entre as duas entidades.