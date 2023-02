Pescadores preocupados

Cerca de 15 associações de pescadores do país reúnem-se amanhã, em Viana do Castelo, para tomar uma posição conjunta sobre as cinco áreas de exploração de energias renováveis no mar, actualmente em consulta pública.

“Convocamos uma reunião com todas as associações do país […]. Nós teremos que ir até ao tribunal europeu se for necessário, porque é impossível acabarem com a pesca no país. É uma coisa do outro mundo”, afirmou hoje à agência Lusa o assessor da VianaPesca, Francisco Portela Rosa.

Em causa está a consulta pública da proposta de criação de cinco áreas de exploração de energias renováveis no mar, ao largo de Viana do Castelo, Leixões, Figueira da Foz, Ericeira-Cascais e Sines, que começou em 30 de Janeiro e termina em 10 de Março.

A Figueira da Foz é proposta para a maior área de instalação de parques eólicos, com 1.237 quilómetros quadrados (km2) e potencial para até quatro gigawatts (GW) de capacidade, seguida por Viana do Castelo (663km2 e 2GW), Sines (499km2 e 1,5GW), Leixões (463,36km2 e igualmente 1,5GW) e Ericeira e Sintra/Cascais (300 km2 e 1GW).