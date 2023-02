Ante-estreia da série “Cavalos de Corrida” no Auditório Municipal

Hoje, pelas 21h30, o Auditório Municipal vai receber a ante-estreia nacional da série “Cavalos de Corrida”, com a presença de actores do elenco, que teve rodagens na Figueira da Foz, em 2021, pela parte da produtora Ukbar Filmes.

A série retrata uma história de um grupo que se encontra a enfrentar as dificuldades da recessão dos anos 80, em Portugal, quando um casal decide assaltar uma caixa forte de um banco. A produção nacional conta com actores experientes como Tomás Alves, Teresa Tavares, Miguel Guilherme e Soraia Chaves.

A entrada para a ante-estreia é livre, sendo que a série terá a sua estreia oficial na RTP1, no dia 22 de Fevereiro, pelas 21 horas, com um episódio novo todas as quartas-feiras.