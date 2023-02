Mostra de Doçaria Conventual e Contemporânea no início de Março em Coimbra

A XII Mostra de Doçaria Conventual e Contemporânea de Coimbra regressa em 4 e 5 de Março ao Convento São Francisco, depois de três anos de interregno, com a participação de doceiros nacionais e um expositor internacional de Santiago de Compostela.

A iniciativa, que decorria no Quartel da Brigada de Intervenção (antigo Convento de Sant’Ana, junto aos Arcos do Jardim, na Alta de Coimbra), passa agora a decorrer no Convento São Francisco, já que é um local mais protegido da chuva.

O evento regressa de uma forma “renovada e inovadora”, afirmou o chefe da divisão de cultura da Câmara Municipal de Coimbra, Rafael Nascimento.

No certame podem ser degustados vários doces, como, por exemplo o pastel de Santa Clara, a arrufada de Coimbra ou o pudim das Clarissas.

Além dos doces e licores conventuais de Coimbra e da região Centro, disponibilizados por expositores oriundos de Alcobaça, Alfeizerão, Ançã, Aveiro, Figueira da Foz, Lamego, Leiria, Lorvão, Ovar, Pereira, Tentúgal e Tomar, vai ser possível degustar doces típicos da região norte, de Amarante, Caldas de Vizela, Felgueiras, Régua e Santa Maria da Feira, e ainda, do sul do país, como de Évora, Reguengos de Monsaraz e Silves.

O pão-de-ló de Ovar, ovos moles, sopa dourada, brisas do Tâmega, cavacas, pastéis e queijadas de Tentúgal e de Évora, regueifa e rebuçados da Régua são outras das especialidades presentes na mostra.

Este ano, a programação decorre não só no Convento São Francisco, como também na Capela da Ordem Terceira, reflectindo o “alinhamento da escolha dos espaços com a dimensão tradicional e contemporânea que ambos transportam, criando ressonâncias entre o património imaterial e o edificado”, afirmou a autarquia.

A edição deste ano terá ‘workshops’, uma performance teatral, dois concertos e um recital de poesia a cargo de Pedro Lamares.

“A Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra vai apresentar uma bebida, pela primeira vez, uma bebida inovadora que vai ser criada de propósito” para esta mostra, adiantou Rafael Nascimento.

A iniciativa da Câmara Municipal de Coimbra, em parceria com a Associação de Doceiros de Coimbra (ADOC) e com a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC), vai estar de portas abertas no primeiro dia, um sábado, das 14 às 22 horas, e, no dia seguinte, das 10 às 19 horas, com entrada livre.