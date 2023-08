Campus da UC na Figueira lança pós-graduação em Turismo Costeiro, Sustentabilidade e Cultura

Já se encontram abertas as inscrições para a nova pós-graduação em “Turismo Costeiro, Sustentabilidade e Cultura”, que será ministrada entre 23 de Setembro e 25 de Maio de 2024 no campus da Universidade de Coimbra (UC) na Figueira da Foz (Quinta das Olaias).

Esta formação tem como principal foco a integração das ciências sociais no âmbito das ofertas formativas relacionadas ao sector marítimo e costeiro, a partir da observação das dinâmicas antropogénicas que ocorrem nas áreas costeiras, com destaque para as oportunidades e desafios associados às actividades de lazer e turismo. Por outras palavras, o material que irá ser leccionado pretende aprofundar conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável do sector marítimo e costeiro, com foco na economia do mar, de modo a garantir benefícios económicos, sociais e ambientais a longo prazo.

Para se candidatar a esta pós-graduação é necessário possuir o grau de licenciado/a ou, na ausência dessa formação académica, apresentar um currículo escolar, científico ou profissional considerado relevante pela equipa de coordenação do curso.

Adicionalmente, o novo curso não conferente de grau de “Empreendedorismo em Desportos Aquáticos e Viagens” vai arrancar no dia 7 de Setembro, coordenado pelo empreendedor Olmo Van Beurden, que visa oferecer aos participantes uma visão mais ampla e prática do mundo do empreendedorismo, com foco nos desportos aquáticos e turismo.