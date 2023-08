Calor leva a proibições

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) advertiu que nos dias de risco de incêndio muito elevado e máximo é proibido fazer queimadas e queimas sem autorização e comunicação prévia.

Quando se prevê um aumento significativo das temperaturas para os próximos dias, a Protecção Civil alertou ainda para a proibição do uso de moto-roçadoras, corta-matos e destroçadores, assim como o uso do fogo para a confecção de alimentos no espaço rural.

Fumigar ou desinfestar apiários, excepto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas, é outra das interdições.

“A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente a adopção das necessárias medidas de prevenção e precaução, de acordo com a legislação em vigor, e tendo especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período”, sublinhou.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um aumento da temperatura nos próximos dias, alertando que as máximas podem atingir valores próximos dos 40 graus.

Recordando as medidas adicionais da Direcção-Geral de Saúde (DGS) face ao aumento da temperatura, a ANEPC reforça a importância de as pessoas aumentarem a ingestão de água, aplicarem protector solar, usarem chapéu e roupas claras, e optarem por refeições leves e frescas.