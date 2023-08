O município da Figueira da Foz promove na segunda-feira, pelas 11 horas, um ‘showcooking’ com o chefe João d´Eça Lima, que irá ensinar a confeccionar algumas receitas com arroz carolino e outros produtos locais.

João d’Eça Lima é proprietário do restaurante Xisto, no concelho de Penela, também no distrito de Coimbra, e a sua paixão é investigar e refazer as receitas antigas.

A iniciativa, que vai decorrer no Mercado Municipal Eng. Silva, é de entrada livre.