CAE apresenta “Vamos Todos Morrer Ao Vivo”

No próximo dia 29 de Outubro, pelas 21h30, o Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai receber no palco do Grande Auditório o espectáculo “Vamos Todos Morrer Ao Vivo”, com Ana Markl, Hugo Van Der Ding e Tiago Ribeiro e contando ainda com os convidados musicais Benjamim e Best Youth.

O espectáculo, baseado na rúbrica da Antena 3, conta com estas personalidades da rádio para esmiuçarem “a biografia de três cadáveres com vidas incríveis”. Este evento conta adicionalmente com uma pequena intervenção do Rancho das Cantarinhas de Buarcos.

O preço dos bilhetes é de 12,50 euros por pessoa, à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.