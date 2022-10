Peça de teatro “Quem quer ser Saramago?” no Auditório Municipal

No próximo dia 27 de Outubro, pelas 11h00 e 14h30, o Auditório Municipal vai receber no seu palco a peça de teatro “Quem quer ser Saramago?”, produzida pela Andante Associação Artística, a qual integra o programa de itinerâncias culturais da Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas no âmbito do Plano Nacional de Leitura.

A peça, descrita como uma “viagem contra a crueldade, a humilhação e a mentira, guiada pela obra de Saramago, com destino a um mundo mais digno, justo e verdadeiro”, é dirigida aos alunos do 11º e 12º anos das escolas secundárias do concelho e é promovida pelo Município da Figueira da Foz, no âmbito das actividades comemorativas do centenário do nascimento de José Saramago.