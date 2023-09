Buarcos prepara festa à Senhora da Encarnação

As festas em honra de Nossa Senhora da Encarnação, em Buarcos, já têm programa final. De 2 a 10 de Setembro, cumprem-se momentos religiosos e de animação.

No dia 2, celebra-se uma eucaristia, às 19 horas, com actuação do Rancho das Cantarinhas de Buarcos, no Largo de S. Pedro.

De 3 a 9, com excepção do dia 7, haverá a recitação do terço, na Capela de Nossa Senhora da Encarnação, para além de (dia 7) sair à rua as tradicional procissão das velas.

Dias 8 e 9, haverá arraiais e a actuação, no dia 9, do cantor Rui Bandeira.

Dia 10, domingo, uma arruada, às 16 horas, e a eucaristia campal, junto à capela da santa, antecedem a solene e tradicional procissão, com saudação à virgem pelo padre Carlos Noronha Lopes.