Núcleo Museológico do Sal encerra temporariamente para obras de requalificação

A partir de hoje, o Núcleo Museológico do Sal e a Salina do Corredor da Cobra vão encerrar no âmbito da “Empreitada de Requalificação e Implementação do Projecto Quinta

Ciência Viva do Sal”, estando previsto um prazo de 270 dias, fazendo com que a reabertura seja assinalada em Maio de 2024.

Nota da Câmara Municipal da Figueira da Foz refere que continuará a ser possível a realização da rota pedestre das salinas, e que o Núcleo Museológico do Sal estará disponível para a realização de actividades lúdico-pedagógicas em espaços escolares e outros, conforme solicitação prévia para nucleo.sal@cm-figfoz.pt .