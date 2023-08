Ticha Penicheiro “com orgulho” do percurso de Neemias Queta

O basquetebolista português Neemias Queta manifestou hoje a ambição em “ganhar jogos e continuar a evoluir” na nova temporada da Liga norte-americana (NBA), ao serviço dos Sacramento Kings, pelos quais assinou novo contracto.

“O que eu espero é ganhar jogos. Estamos prontos para ganhar jogos e poder continuar a evoluir como equipa”, expressou, em declarações à agência Lusa, à margem de uma inauguração de um campo de basquetebol no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa.

O campo inaugurado, denominado Moinho do Penedo, foi reabilitado pelos artistas Draw&Contra, do Projeto Ruído, em homenagem aos dois primeiros lusos na principal Liga mundial, que marcaram presença no evento: Neemias Queta e Ticha Penicheiro.

A primeira basquetebolista portuguesa a jogar na Liga feminina norte-americana (WNBA), Ticha Penicheiro, manifestou o orgulho por estar associada a esta homenagem, ao lado de Neemias Queta, na esperança de que mais jovens possam seguir as pisadas de ambos.

“É um orgulho, honra, satisfação e felicidade ver não só a minha cara, mas também a do Neemias. Somos duas referências do basquetebol português e espero que este campo seja usado por muitos jovens. Foi aqui que os meus sonhos começaram, não aqui, mas num campo na Figueira da Foz, e o que quero é que esta juventude continue a sonhar com o que queira e, depois, que trabalhem para que se concretizem”, atirou.

Nova embaixadora da Liga portuguesa de basquetebol, Ticha Penicheiro espera poder “continuar a divulgar” o desporto, tanto em Portugal, como no estrangeiro, sobretudo na vertente feminina, destacando a igualdade de oportunidades para os dois géneros.