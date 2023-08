Confraria do Arroz Doce de Maiorca realiza o seu 3.º Capítulo de Entronização

No próximo dia 16 de Setembro, a Confraria do Arroz Doce de Maiorca vai realizar o seu III Capítulo de Entronização dos seus Confrades, que irá decorrer no Palácio Conselheiro Lopes Branco, em Maiorca, com um programa diverso para acompanhar a cerimónia.

As actividades começam pelas 9h30, na Casa Paroquial de Maiorca, para a recepção de boas vindas. Logo de seguida, pelas 11h30, será realizada a Cerimónia e Entronização de Confrades no Palácio Conselheiro Lopes Branco, que conta depois com um momento cultural pela Estudantina Universitária da Universidade de Coimbra.

Pelas 12h30, haverá o desfile de confrarias com os respectivos estandartes, no Centro Histórico de Maiorca, que abrirá o apetite para o almoço no Clube Desportivo e Recreativo do Arneiro de Fora, pelas 13 horas. Para poder participar neste almoço, será necessária a inscrição prévia (abertas até dia 10 de Setembro) num valor monetário de 45 euros.

A cerimónia será encerrada pelas 16 horas, contando mais uma vez com uma actuação da Estudantina Universitária da Universidade de Coimbra, seguido de entrega de lembranças.

“Os trajes da Confraria do Arroz Doce de Maiorca são constituídos por uma capa, que tem a cor verde dos campos de arroz, com uma mais pequena onde estão bordados uma espiga de arroz e no pé um pau de canela. Ao fundo da capa principal, existe uma barra preta, uma vez que, por tradição, em Maiorca todas as saias de cerimónia a tinham. A capa combina com um chapéu da mesma cor. A medalha faz uma homenagem às pontes de Maiorca, que se localizam nos campos de Maiorca, onde existem os arrozais nos quais é produzido o arroz carolino”, explica a nota de imprensa da Confraria.