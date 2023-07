Depois da música e animação que ocuparam a Praia do Relógio no fim-de-semana passado com o RFM Somnii, agora é a vez de outro festival utilizar o mesmo recinto – o BR Fest.

Este evento, dedicado à música e cultura brasileira em Portugal, vai trazer nomes à Figueira da Foz como Martinho da Vila, Gloria Groove e Zeca Pagodinho nos dias 15 e 16 de Julho.