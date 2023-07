O evento mundial de futebol de praia juvenil, o Foz Plaza Madjer Youth Cup, vai ocupar a Praia de Buarcos durante os dias 14, 15 e 16 de Julho.

Este ano vai ser o mais internacional até agora, contando com 22 equipas de cinco países (Portugal, Espanha, El Salvador, Inglaterra e Alemanha) inscritas (8 Sub 16 e 10 Sub 18 e 4 Femininas), num total de 300 atletas.

FOTO: Figueira Beach Sport City