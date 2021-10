O concelho da Figueira da Foz vai estar, até ao final da semana, com temperaturas até 30ºC e dias ensolarados, de acordo com os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estas temperaturas previstas mostram grande variação, oscilando entre os 12ºC e os 30ºC até esta sexta-feira, sendo que a partir do fim-de-semana vai ser sentido menos calor. Está também prevista, ainda que com baixa probabilidade, a ocorrência de chuvas e a diminuição de temperatura a partir da próxima semana.