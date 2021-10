Figueira da Foz promove o seu o primeiro festival de dança

No próximo dia 23 de Outubro, a Figueira da Foz terá o seu 1º Dance Festival cuja organização é da inteira responsabilidade da Sociedade Filarmónica Figueirense e da Academia de Dança de Salão Alma Latina – Pólo da Figueira da Foz, que irá envolver dançarinos, professores e jurados de todo o país.

O evento vai ser estreado no Pavilhão Jorge Galamba Marques, a partir das 15 horas, com a primeira actuação da nova Orquestra Ligeira, a Orquestra Ligeira da Figueirense, que abrirá e encerrará as festas e abrilhantará as finais deste Festival com música ao vivo.