Amanhã, pelas 21h30, o Centro de Artes e Espectáculos vai receber a artista Aurea em conjunto com Cais Sodré Funk Connection e com o convidado especial NBC, combinando os diferentes estilos musicais com um repertório exclusivamente natalício nesta primeira edição de The Cotton Christmas.

O bilhete de entrada tem o custo de 15 euros e será obrigatória a apresentação do Certificado Digital Covid-19 válido.