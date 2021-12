No próximo dia 18 de Dezembro, pelas 15h30, a Biblioteca da Freguesia de Ferreira-a-Nova vai servir como espaço para a apresentação do livro “A Orla – À Margem de um Segredo”, da autoria de Márcio Jesus.

Este é o livro de estreia do autor, Márcio Jesus, que actualmente vive em Cork, na Irlanda, mas que tem as suas origens e fez parte do seu percurso de vida na localidade dos Netos, Ferreira-a-Nova.