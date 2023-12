Associações juntam-se nesta quadra natalícia

As associações de Arte e Amizade Galego Portuguesa (AAAGP), dos Amigos do Convento de Santa Maria de Seiça (SMS), Viver em Alegria e Panorama Simpático da Leirosa voltam a juntar-se para um convívio inter-associativo e almoço de Natal, no restaurante “Cais do Heleno”, amanhã, pelas 12h30.

Depois do almoço o convívio passa para a Assembleia Figueirense, pelas 16 horas, onde a AAAGP vai lançar mais uma antologia de poesia e prosa “A COR DA MINHA ALMA”, IV Antologia internacional, que inclui textos de autores da AAAGP e da SMS mas também de escritores de países como França, Espanha, Venezuela, Brasil e Moçambique.

Este convívio conta com o apoio do Clube Lions Figueira da Foz Centro.