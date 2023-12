“5as de Leitura” convida jornalistas que fizeram reportagem na Ucrânia

No próximo dia 7 de Dezembro, pelas 21h30, o Museu Municipal Santos Rocha vai receber mais uma sessão do projecto de promoção e incentivo à leitura “5as de Leitura”, que terá como convidados a jornalista Cândida Pinto e o repórter de imagem Duarte Araújo, que vêm apresentar o livro “Ucrânia Insubmissa”, no qual ambos juntaram as muitas histórias que viveram em reportagem pela Ucrânia em 2022.