Naval Remo atribuída com estatuto de utilidade pública

A Associação Desportiva Naval Remo foi avaliada pelo Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e acabou por ser receber a atribuição de estatuto de utilidade pública (durante um prazo de 10 anos).

Em despacho assinado André Moz Caldas, Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, publicado em Diário da República, esta atribuição deve-se ao empenho da associação figueirense no que toca às “relevantes actividades de interesse geral no âmbito do desporto”. Adicionalmente, a Naval Remo “organiza regularmente eventos desportivos e tem alcançado resultados desportivos de destaque a nível nacional e internacional.”