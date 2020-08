Apanhado o suspeito por danos patrimoniais no mural de Buarcos

Na sequência de denúncia apresentada pelo autarca da Junta da Freguesia de Buarcos/São Julião, recebida pela PSP da Figueira da Foz no dia 3 de Agosto por danos causados no mural de Buarcos, “foi aberto um processo de investigação que culminou com a identificação de um suspeito”, diz em comunicado a PSP..

Segundo a denúncia, o muro de separação entre a praia de Buarcos e a avenida Infante D. Pedro havia sido alvo de pichagens dias antes. No dia 5 de Agosto, a Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial da Figueira da Foz identificou e constituiu arguido um homem de 42 anos pela autoria dos factos. Ao suspeito, que já se encontra referenciado pela polícia por vários delitos criminais, foi apreendida uma lata de tinta em Spray, que “acreditamos que tenha sido utilizada para fazer os desenhos no mural”.

Os danos ainda não foram quantificados, prosseguindo o inquérito na polícia por delegação de competência genérica do Ministério Público local.