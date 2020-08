“Há Cinema na Freguesia” – clássicos de comédia portuguesa vão ser exibidos em várias freguesias da Figueira

Foi esta manhã apresentado, em conferência de imprensa, no Salão Nobre dos Paços do Município, pelo Presidente da autarquia, Carlos Monteiro, o programa da iniciativa cultural «Há Cinema na Freguesia», que vai levar clássicos da comédia do cinema português a 9 freguesias do concelho já a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de Agosto, e até 28 de Agosto.

Este projecto surge em paralelo ao «AnimaRua – animação itinerante», que o Município está a realizar nas freguesias balneares, mais turísticas (Marinha das Ondas, Lavos São Pedro, Buarcos e São Julião e Quiaios), com a participação das colectividades, das Escolas de Samba e das Filarmónicas, e expressa a “preocupação do município em ter actividade cultural nas zonas não litorais do concelhio”, referiu Carlos Monteiro.

O autarca considera que mesmo em tempo de pandemia “não deve haver interregno da actividade cultural no concelho” e manifestou a intenção do Município “apoiar os agentes locais e os artistas”.

“É importante que nenhum lugar do concelho, nenhuma freguesia sinta que a cultura durante este tempo parou”, enfatizou Carlos Monteiro.

As sessões do «Há Cinema na Freguesia» são de entrada gratuita, irão realizar-se sempre às 22h00 e são limitadas a um máximo de 100 lugares. Os espectadores devem comparecer nos locais até meia hora antes do início da sessão, fazendo-se acompanhar de máscara, cujo uso será obrigatório. Os bilhetes devem ser levantados nas sedes das juntas de freguesia.

A iniciativa dispõe de Plano de Contingência aprovado pela Protecção Civil Municipal, os recintos das sessões irão estar fechados ou vedados, serão disponibilizados dispensadores de desinfectante e, para os espectadores que se apresentem sem máscara, será fornecida máscara, uma vez que é obrigatório o seu uso no decorrer da sessão.

O programa desta iniciativa está disponível na página online da câmara municipal em: https://www.cm-figfoz.pt/pages/1010?news_id=844