Agrupamento de Escolas Figueira Mar conta com cerca de 1.250 novos alunos no novo ano lectivo

O regresso às aulas é assinalado no dia 15 de Setembro. O Figueirense foi falar com os vários representantes dos agrupamentos escolares do concelho com o intuito de averiguar se os estabelecimentos de ensino estão preparados para receber os novos alunos. Ao todo, são mais de sete mil alunos, de diferentes nacionalidades, que vão ingressar nas escolas do concelho neste novo ano lectivo.

O nosso jornal contactou o director do Agrupamento de Escolas Figueira Mar, Pedro Mota Curto, que nos revelou esperar acolher “quase 1.250 alunos, de 31 nacionalidades”. Do número total de estudantes, 20 a 25 por cento são estrangeiros e deste núcleo “perto de 66 por cento são oriundos do Brasil”.

Este Agrupamento é composto por seis escolas – dois jardins de infância (Buarcos e Vila Verde) e estabelecimentos do 1.º ciclo em Serrado, Castelo (Buarcos) e Vila Verde, para além da Escola Básica Infante D. Pedro (que ministra o ensino entre o 1.º e 9.º anos), e da histórica Escola Secundária Dr. Bernardino Machado, com oferta formativa entre o 7.º e 12.º anos.