Figueira vai promover Semana Europeia do Desporto

Entre 23 a 30 de Setembro, a Figueira da Foz vai promover diversas modalidades desportivas, num programa repleto de actividades físicas, assinalando a Semana Europeia do Desporto.

Todas as actividades são gratuitas e de acesso livre, destacando-se o Desporto Adaptado, com uma demonstração de andebol adaptado na Praça Dr. João Ataíde, à excepção do “Yoga para famílias” que carece de inscrição prévia: Centro TAO – instrutora Miriam +351 915 647 452 .

A Semana Europeia do Desporto (SED) é uma iniciativa da Comissão Europeia que visa promover o desporto e a actividade física em toda a Europa (46 países), independentemente da idade, contexto social ou do nível de aptidão física, sendo o IPDJ a entidade coordenadora em Portugal, à qual o Município da Figueira da Foz se tem vindo a associar.