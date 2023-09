AAC e AEISEP triunfam nos primeiros Jogos Universitários de Portugal

A Figueira da Foz recebeu a primeira edição dos Jogos Universitários de Portugal, uma organização da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), que juntou mais de 100 estudantes-atletas nos dias 8, 9 e 10 de Setembro. A Associação Académica de Coimbra (AAC) e a Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto (AEISEP) foram as vencedoras, com duas medalhas de ouro para a AAC (basquetebol e futsal) e uma para a AEISEP (voleibol).

O evento, que nasceu com o objectivo de promover a igualdade de género no desporto e a integração dos estudantes, “foi um sucesso”, afirma Ricardo Nora, presidente da FADU. “Conseguimos, logo na primeira edição dos Jogos Universitários de Portugal, contar com uma óptima participação dos nossos clubes nos três dias e contribuir para colocar mais mulheres a praticar desporto.”

Ricardo Nora, quando questionado sobre o futuro deste evento, adicionou que “para o próximo ano queremos crescer, ter mais modalidades e esperamos juntar cerca de 400 a 500 estudantes-atletas, numa edição que já está a ser trabalhada com esse intuito. A nossa ambição é clara, queremos que os Jogos Universitários de Portugal se tornem uma referência do desporto universitário e do desporto em Portugal.”