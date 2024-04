Abrigo de Montanha vai ser centro de investigação

O município da Figueira da Foz confirma que vai consignar por mais de 340 mil euros a requalificação do Abrigo de Montanha, na Serra da Boa Viagem, para acolher o Centro de Investigação das Alterações Climáticas. A unidade vai estudar também as correntes marítimas e os movimentos de areias, adiantou à agência Lusa fonte do município.

A criação do centro de estudos insere-se numa parceria com a Universidade de Coimbra, no âmbito da criação do Campus da Figueira da Foz.

Encerrado há bastante tempo, o edifício do Abrigo de Montanha foi construído nos anos 20 do século passado e, a partir da década de 1960, acolheu uma restaurante e casa de chá.

O imóvel foi destruído por um violento incêndio em julho de 1993, que devastou grande parte da serra da Boa Viagem, tendo sido adquirido pelo município da Figueira da Foz em 1999. Foi depois remodelado e reabriu ao público em outubro de 2001, mas após alguns anos de funcionamento estava encerrado.