AEZUFF marca presença no 3.º Encontro Nacional de Jovens Jornalistas

Duas alunas figueirenses do sexto ano de escolaridade, Margarida Patias e Susana Rainho, foram levadas a participar no 3.º Encontro Nacional de Jovens Jornalistas em Ponte de Lima, onde puderam visitar Quinta Pedagógica dos Pentieiros, fazer caminhadas noturnas para observação da biodiversidade local e assistiram a palestras e workshops dinamizados por jornalistas do Público e do Alto Minho TV.

O convite para este evento decorreu da participação do Jornal Digital do Clube de Poesia e Escrita Criativa (CPEC) no Concurso Nacional de Jornais Escolares, nos dois anos letivos transatos, contando até ao momento com oito edições.