Batismo de mar a pequenos bombeiros

A Estação Salva-Vidas da Figueira da Foz, através da embarcação de capacidade oceânica “Patrão Moisés Macatrão”, proporcionou no sábado um batismo de mar a 16 pequenos e potenciais bombeiros, no âmbito de uma colaboração da Capitania com os Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz.

Durante este embarque, “os jovens bombeiros tiveram oportunidade de conhecer uma das embarcações que contribuem para o salvamento marítimo na área de jurisdição da Capitania do Porto da Figueira da Foz, as questões e comportamentos de segurança mais importantes a ter e praticar a bordo e conhecer a profissão de tripulante de embarcações salva-vidas, uma carreira especial dentro da função pública, constituída por mulheres e homens do Instituto de Socorros a Náufragos, que se empenham em salvar vidas no mar”, refere em nota o capitão do Porto.

Para o capitão-de-fragata Pedro Miguel Cervaens, “esta atividade, permite o estreitar dos laços entre agentes de proteção civil e contribui para a literacia marítima dos nossos jovens, no concelho da Figueira da Foz”.