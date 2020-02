Abertura do Auditório João César Monteiro no CAE

A Câmara Municipal da Figueira da Foz prestou hoje homenagem ao cineasta conterrâneo João César Monteiro, atribuindo o seu nome ao Pequeno Auditório do Centro de Artes e Espectáculos. O descerramento da placa deste auditório foi seguido de um colóquio dedicado à sua vida e obra.

A evocação de sua memória contou com a presença da cineasta e sua então mulher, Margarida Gil, do professor e investigador da ESAP, Henrique Muga e do poeta e artista plástico, António Augusto Menano, e com o professor doutor António Pedro Pita, moderador desta sessão.

Após a conversação, foi exibido o primeiro filme deste novo auditório – “As Bodas de Deus”, de 1999. Esta obra cinematográfica é a terceira longa-metragem de uma trilogia com João César Monteiro como actor, representando um alter-ego na figura de João de Deus, sendo a primeira delas “Recordações da Casa Amarela” (1989) e a segunda “A Comédia de Deus” (1995).